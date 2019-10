David Gilmour e Richard Thompson insieme sul palco a Londra: video

In occasione del concerto di Richard Thompson alla Royal Albert Hall di Londra, in scena lo scorso 30 settembre, l'ex chitarrista dei Pink Floyd si è unito al cantautore inglese per eseguire dal vivo il brano “Dimming of the day” - brano conclusivo del disco di Richard e Linda Thompson del 1975 “Pour down like silver”.

Stando a quanto riporta la rivista americana Rolling Stone, durante il live David Gilmour e il già Fairport Convention hanno eseguito insieme anche “Fat old sun,” canzone contenuta nel disco dei Pink Floyd’ “Atom heart mother”.

Ecco il video:

Il concerto alla Royal Albert Hall ha segnato il ritorno sul palco londinese di Richard Thomson dopo 23 anni. Per celebrare il suo 70esimo compleanno, diversi artisti oltre a Gilmour si sono esibiti insieme a Thompson come, tra gli altri, Alistair Anderson, Hugh Cornwell, Loudon Wainwright III e Linda Thompson.