Zucchero, il nuovo singolo ‘Freedom’ esce il 4 ottobre

Uscirà il prossimo 8 novembre “D.O.C.”, il nuovo album in studio del cantante emiliano a cui farà seguito un tour europeo. L’ideale seguito di “Black cat”, disco di Zucchero uscito nel 2016, sarà anticipato dal singolo “Freedom” - scritto insieme a Rag'n'Bone Man e disponibile in radio, in digitale e sulle piattaforme streaming da venerdì 4 ottobre.

Tra settembre e ottobre 2020 Sugar sarà protagonista per dieci live all'Arena di Verona: al momento sono gli unici concerti confermati in Italia, insieme alle date annunciate che fino al prossimo 5 dicembre vedranno Zucchero impegnato sui palchi di diverse città d'Europa per presentare la sua nuova fatica in studio di registrazione,