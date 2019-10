Fiona Apple e Lil Nas X: collaborazione in vista?

Lil Nas X ha usato un sample del brano della cantante e pianista statunitense “Every single night” (pubblicato nel 2012) per la canzone “Kim Jong”, uscita lo scorso 26 luglio, senza il consenso di Fiona Apple che lo scorso 27 settembre ha pubblicato un messaggio sul fan-site Fiona Apple Rocks indirizzato al rapper di Atlanta in cui gli ha chiesto: “Dove sono i miei soldi?”. In seguito la Apple - che lo scorso mese di marzo ha fatto sapere ai fan, tramite il suo profilo Instagram, di essere al lavoro su nuova musica - ha specificato che non voleva essere una dichiarazione d’accusa. Lo scorso 30 settembre Lil Nas X, con un post su Twitter, ha replicato lanciando lanciando una proposta: “Io e Fiona Apple dovremmo fare qualcosa insieme per il mio nuovo album.” Con un video pubblicato sull’account social di un’amica, Fiona ha risposto così al rapper:

“Vorresti collaborare con me? Mi piacerebbe molto! È un bel finale per questa breve vicenda.”

Fiona Apple ha poi aggiunto: “Non uso più i social media, ma in ogni modo mi terrò in contatto con voi personalmente.”