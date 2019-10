Roger Waters, il live inedito di 'Dogs' dei Pink Floyd da 'Us + Them'. Video

Il già bassista, cantante e autore dei Pink Floyd Roger Waters ha reso disponibile in streaming gratuito sul suo canale YouTube ufficiale un nuovo estratto da "Us + Them", il film-documentario atteso nelle sale di tutto il mondo - Italia inclusa - tra i prossimo 7 e 9 ottobre: come tutti gli altri brani inclusi nel rockumentary, anche questo - "Dogs", originariamente pubblicato dalla band di "The Dark Side of the Moon" all'interno dell'album del 1977 "Animals" - è stato registrato dal vivo nel corso della residency di quattro date tenute dall'artista britannico alla Ziggo Dome di Amsterdam nell'ambito della branca europea dell'"Us + Them Tour" partito nel 2017 e terminato l'anno successivo.

“‘Us + them’ è un invito all’azione”, ha spiegato lo stesso Waters nel presentare il film tratto dal tour: “L’homo sapiens si trova a un bivio: possiamo unirci in nome dell’amore, sviluppare la nostra capacità di provare empatia per gli altri e agire collettivamente per il bene del pianeta. Oppure possiamo rimanere comodi e insensibili e continuare, come pecoroni ciechi, la nostra marcia funebre verso l’estinzione. ‘Us + them’ è un voto per l’amore e per la vita”.