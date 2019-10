Editors, ascolta la versione acustica di 'Smokers Outside The Hospital Doors'

Gli Editors hanno reso disponibile in streaming gratuito una versione acustica di "Smokers Outside The Hospital Doors", brano originariamente incluso nel secondo album consegnato ai mercati dalla band britannica, "An End Has a Start" del 2007.

La nuova versione della canzone sarà inclusa nell'edizione deluxe di "Black Gold: Best of Editors", antologia dedicata alla formazione di "The Back Room" in uscita il prossimo 25 ottobre: nella raccolta, oltre a una selezione di canzoni prese dal repertorio già edito del gruppo, saranno presenti anche otto riletture inedite in chiave acustica di altrettante canzoni scritte dalla formazione di Birmingham. Ecco, di seguito, la tracklist del "best of":

Disco 1:

1. Frankenstein

2. Papillon

3. Munich

4. Sugar

5. Hallelujah (So low)

6. An End Has A Start

7. Upside Down

8. Bullets

9. Ocean Of Night

10. No Harm

11. Smokers Outside Hospital Doors

12. A Ton Of Love

13. Magazine

14. The Racing Rats

15. Black Gold

16. No Sound But The Wind



Disco 2 (solo nella versione Deluxe)

1. Violence (Distance: The Acoustic Recordings)

2. Walk The Fleet Road (Distance: The Acoustic Recordings)

3. Blood (Distance: The Acoustic Recordings)

4. Let Your Good Heart Lead You Home (Distance: The Acoustic Recordings)

5. Smokers Outside The Hospital Door (Distance: The Acoustic Recordings)

6. Fall (Distance: The Acoustic Recordings)

7. Two Hearted Spider (Distance: The Acoustic Recordings)

8. Distance (Distance: The Acoustic Recordings)

Gli Editors si esibiranno in Italia i prossimi 10, 11 e 12 febbraio rispettivamente a Roma (il 10) e a Milano (l'11 e il 12).