Tenacious D, cover latin dal vivo di 'Smells Like Teen Spirit' dei Nirvana. Video

Le cover dei Nirvana paiono essere una costante dell'edizione 2019 del Rock in Rio, storico festival che ogni settembre anima le giornate di Rio de Janeiro in svolgimento proprio in questi giorni: lo scorso sabato, 28 settembre, Dave Grohl si era commosso ascoltando la cover di "Lithium" - molto rispettosa dell'originale - suonata a mo' di omaggio dai Weezer, che avevano preceduto sul palco i Foo Fighters, investiti del ruolo di headliner per la prima giornata dalla rassegna.

Sempre sabato alla leggendaria band di Kurt Cobain è stato tributato un altro omaggio, decisamente meno lirico di quello proprosto da Rivers Cuomo e i suoi: il leader dei Tenacious D Jack Black ha invitato sul palco il virtuoso del basso locale Júnior Groovador per una versione latineggiante di "Smells Like Teen Spirit", brano d'apertura di "Nevermind" storicamente considerato la canzone simbolo del movimento grunge.

Lo stravagante tributo del duo americano è decisamente piaciuto a Dave Grohl, che - seppure lontano dagli occhi del pubblico, dietro le quinte - ha ringraziato calorosamente il virtuoso carioca del basso chiamato dai Tenacious D per eseguire la cover.