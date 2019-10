Beyoncé e Adele, la collaborazione era uno scherzo di Ryan Tedder

La clamorosa collaborazione tra l'ex Destiny's Child Beyoncé e la diva pop britannica Adele annunciata dal leader dei OneRepublic e produttore Ryan Tedder a margine dello scorso Global Citizen Festival non è mai avvenuta, e - almeno per il momento - non è nemmeno in programma: a precisarlo sono stati sia lo stesso polistrumentista e autore di Tulsa che il suo entourage, che alla CNN ha precisato come la rivelazione altro non sia stata se non "uno scherzo".

"Ho usato le parole 'sarcasmo', 'presa in giro' e 'scherzo' simultaneamente", ha ribattuto sul proprio canale Instagram ufficiale Tedder: "Detto ciò, non sarebbe una collaborazione incredibile?".