50 Cent interessato a fare un film su Tekashi 6ix9ine?

Il già protetto di Eminem 50 Cent starebbe cercando di assicurarsi i diritti cinematografici sulla vicenda che ha portato Tekashi 6ix9ine a essere processato per associazione a delinquere e traffico d'armi: stando a quanto dichiarato dallo stesso rapper del Queens in un botta e risposta su Instagram con un fan, Curtis Jackson - già titolare di una carriera da attore piuttosto corposa, che l'ha visto recitare sui set della saga "Escape Plan" - potrebbe produrre una pellicola incentrata sul rapporto tra Daniel Hernandez e la gang Nine Trey, affiliata sulla east coast dalle più celebre e potente Bloods, nata nelle strade di Los Angeles all'inizio degli anni Settanta.

"Ho sentito che hai comprato i diritti per un film su 6ix9ine: è vero?", ha domandato sul canale Instagram ufficiale dell'artista l'utente TheRealFlavorCreator a 50 Cent, che ha prontamente risposto: "Ci sto lavorando, ragazzo".

Il post che ha ospitato lo scambio è stato rimosso dal rapper, un tempo legato a Tekashi 6ix9ine da un rapporto di reciproca stima finito bruscamente sul set del video per il brano di Hernandez "Get the Strap", dove - durante le riprese - parte degli entourage degli artisti si affrontarono esplodendo anche colpi di arma da fuoco. La relazione tra i due si raffreddò ulteriormente dopo l'arresto di 6ix9ine: "Hanno beccato il mio ragazzo", commentò 50 Cent subito dopo l'arresto, "Gli ho detto di non fare cazzate: ha i federali alla calcagna, che chiami sua madre e non agganci l'FBI al mio telefono".