System Of A Down, nel tour europeo 2020 al momento l'Italia non c'è

A meno di clamorose integrazioni confermate in via ufficiale di qui a qualche mese, i System Of A Down non terranno concerti in Italia nel corso della prossima estate: la band capitanata da Serj Tankian, che secondo indiscrezioni avrebbe potuto essere confermata tra gli headliner del prossimo Firenze Rocks, ha annunciato le tredici tappe del tour europeo per l'estate del 2020, tutte in programma fuori dai confini del nostro Paese.

Dopo il debutto ad Amsterdam, il prossimo 3 giugno, la band dirigerà alla volta dei festival tedeschi "gemelli" Rock am Ring e Rock im Park, per poi toccare Berlino, Nickelsdorf (in Austria), il Download Festival (in Gran Bretagna), Praga, Budapest, Zurigo, Stoccolma, Seinäjoki (in Finlandia), Cracovia (in Polonia) e Viveiro, in Spagna, per poi chiudere la stringa di date tra il 2 e il 3 luglio al VOA Heavy Rock Festival di Lisbona, in Portogallo.

Allo stato attuale delle cose, le sovrapposizioni che tolgono le speranze sono quelle del Nova Rock in Austria e del Download Festival di Donington, in UK, in programma rispettivamente tra il 10 e il 13 e il 14 giugno, ovvero in perfetta concomitanza con il Firenze Rocks. La data esatta dell'apparizione dei System of a Down alla rassegna austriaca, tuttavia, non è ancora stata confermata: non è da escludere matematicamente, quindi, che un margine - seppure risicatissimo - per l'aggiunta di una tappa possa essere stato lasciato libero.