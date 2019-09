Il Volo: il produttore Michele Torpedine citato in giudizio

Secondo quanto riferisce l'Ansa, la disputa sulla gestione dei guadagni del trio Il Volo finisce a processo. La Procura di Bologna, scrive l'agenzia, ha infatti citato a giudizio il produttore musicale Michele Torpedine per infedeltà patrimoniale. La prima udienza è fissata per il 22 gennaio. Torpedine condivideva la società di management Rentor, che gestiva in esclusiva in guadagni del trio, al 50% con Tony Renis, che lo accusò il produttore di appropriazione indebita ai suoi danni. Una prima inchiesta prese il via nel 2015, ma fu poi archiviata. Lo scorso anno il gip di Bologna Rossella Materia ha ordinato di riprendere le indagini: quelle della Guardia di Finanza contestano un presunto conflitto di interessi legato a un contratto che Torpedine stipulò con patto di esclusiva a favore di una società di cui era amministratore unico, con cui avrebbe provocato alla Rentor un danno pari alla perdita dei diritti di esclusiva e dei compensi legati alle attività de Il Volo.