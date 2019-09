Non solo Thegiornalisti: Max Collini legge l'indie italiano

La parodia di qualche giorno fa in tv, che lo ha visto prendere in giro i Thegiornalisti dopo l'addio di Tommaso Paradiso alla band, non resterà un episodio isolato. Max Collini, l'ex cantante degli Offlaga Disco Pax, ha annunciato un vero e proprio tour in cui interpreterà a modo suo i testi dell'indie italiano degli anni Duemiladieci.

Il progetto viene presentato così:

"Max Collini recita, legge, racconta testi, modi, tempi, metodi e linguaggio di ciò che amate chiamare indie e come sia cambiato nel corso di questo decennio. Come alcuni gruppi considerassero il loro punto di arrivo riempire il piccolo Covo club di Bologna per poi ritrovarsi a mandare "completamente sold out" il Forum di Assago e altri luoghi prima frequentati solo per vedere le partite di basket. Cosa abbia reso possibile il fatto che il principe dell'indipendenza (sua maestà Manuel Agnelli) sia finito a fare il giudice a X Factor e un figliuol prodigo di quella storia (Lodo Guenzi) invece pure. In mezzo Calcutta, Coez, Coma Cose, i Cani, Gazzelle, Lo Stato Sociale, Achille Lauro, Young Signorino e chi più ne ha più ne metta. Il nuovo pop, il vecchio cantautorato, la trap romagnola, le parole, i testi, le note, ma anche lo sconforto, l'invidia, l'ironia e, a tratti, l'ammirazione. Per chi ce l'ha fatta, per chi vorrebbe farcela e per chi non ce la farà mai".

Il tour partirà il 6 ottobre dalla Latteria Molloy di Brescia e farà tappa a Livorno (12 ottobre, Cage), Padova (16 ottobre, Reset Fest), Modena (26 ottobre, Off), Pescara (7 novembre, Festival Letterature Adriatiche), Milano (9 novembre, Arci Bellezza), Cavriago (RE - 17 novembre, Circolo Kessel) e Torino (5 dicembre, Hiroshima Mon Amour).