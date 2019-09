La prima volta di Coez all'Arena di Verona. Videointervista

"Fra meno di una settimana suonerò all'Arena di Verona, lo so che ultimamente queste cose nella musica italiana succedono sempre più di frequente e questa cosa ci fa pensare che non sia niente di speciale, e invece sì cazzo. È speciale. È un bel momento nella musica, c'è attenzione su artisti come me che anni fa non avrebbero mai immaginato di essere dove sono ora, forse solo nei sogni ma oggi è realtà". Lo scriveva Coez una settimana fa, su Instagram, pronto a tornare sui palchi con il tour legato al suo ultimo album "È sempre bello", dopo le anteprime romane dello scorso maggio. Ieri sera il sogno è diventato realtà: per la prima volta il palco dell'Arena di Verona, diventata negli ultimi anni una location un po' inflazionata nella musica italiana, è stato tutto del cantautorapper romano. "La differenza si vede sulla lunga durata. Il fatto che altri ci abbiamo suonato non toglie nulla al traguardo che comunque ho raggiunto", ci ha raccontato lui in questa videointervista, poche ore prima del concerto.

Il tour legato a "È sempre bello" terrà impegnato Coez sui palchi dei principali palasport italiani tra ottobre e dicembre: i biglietti per i concerti sono disponibili su TicketOne