Simple Minds, un greatest hits e un tour per il quarantennale

La band scozzese di “Don’t You” si prepara a festeggiare il quarantesimo anniversario dell’inizio della sua carriera con un tour celebrativo e un greatest hit, dal titolo “40: The Best Of – 1979-2019”, in uscita il prossimo 1° novembre.

I Simple Minds, che hanno esordito nel mercato del disco nel 1979 con “Life in a Day”, daranno il via al loro “40 Years Of Hits Tour” l’8 febbraio con la data di Stavanger, in Norvegia, e resteranno impegnati sui palchi di Europa e Regno Unito fino al 25 aprile, quando chiuderanno a Glasgow, città che ha dato i natali alla band, la turnée.

Quanto alla raccolta dei successi di Jim Kerr e soci, il disco include, oltre alle hit dei Simple Minds, alcuni materiali originali come la cover di “For One Night Only” di King Creosote. L’annuncio della pubblicazione di “40: The Best Of – 1979-2019” arriva a circa un mese di distanza da quando il gruppo ha comunicato la pubblicazione, prevista per il 4 ottobre, dell’album dal vivo "Live In The City Of Angels".