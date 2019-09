Foo Fighters: ‘La prossima settimana iniziamo a lavorare a un nuovo disco’

La notizia è arrivata dal palco del Rock in Rio, dove i Foo Fighters, che nelle ultime settimane hanno dato alle stampe i tre EP "00070725", "Live in Roswell" e "01070725", hanno raccontato alla folla di essere pronti a tornare in studio per mettersi al lavoro sull’ideale seguito di “Concrete And Gold”, datato 2017. “Non so quando torneremo, ma lo faremo”, ha detto Dave Grohl alla platea del festival brasiliano, aggiungendo: “La prossima settimana andiamo a casa e iniziamo a lavorare al nuovo disco dei Foo Fighers”.

Quanto raccontato dal leader della rock band californiana ricalca grossomodo le parole spese dal batterista Taylor Hawkins il mese scorso, quando in un’intervista il musicista ha detto: “Penso che avremo un nuovo album entro il prossimo anno. Dovremmo farlo”.

Prima di potersi, a quanto pare, dedicare a nuova musica i Foo Fighters hanno in calendario ancora un concerto in Colombia e uno in Costa Rica. Nel mese di dicembre, poi, la formazione statunitense andrà in scena a Las Vegas.

La band di Dave Grohl ha all’attivo nove prove di studio, l’ultima delle quali, “Concrete and Gold”, è giunta sul mercato a circa tre anni di distanza dal precedente capitolo discografico del gruppo, “Sonic Highways”.