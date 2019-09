Bruce Springsteen atterra all’aeroporto di Genova: foto

Il Boss è atterrato oggi, 30 settembre, all’aeroporto “Cristoforo Colombo” di Genova, insieme al regista Steven Spielberg e alla moglie Patti Scialfa. È lo stesso aeroporto del capoluogo ligure a condividere, sui suoi canali social ufficiali, alcune immagini che ritraggono Bruce Springsteen e la sua compagnia: “Questa mattina abbiamo avuto il piacere di accogliere in aeroporto due ospiti d'accezione. Welcome to Genoa Steven Spielberg and Bruce Springsteen!”, scrive il “Cristoforo Colombo”.

Secondo quanto riferito dalla testata genovese Il Secolo XIX, confluita nell’Editrice La Stampa nel 2014 ed entrata a far parte del Gruppo L’Espresso tre anni dopo, Springsteen si troverebbe in Liguria per un periodo di vacanza e sarebbe arrivato nella città portuale a bordo dello yatch del regista di “Schindler's List”.