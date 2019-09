Kurt Cobain, in vendita la casa di Seattle dove morì il frontman dei Nirvana

Già ceduta a una società fiduciaria nel 1997 la casa di Seattle di Kurt Cobain e Courtney Love, acquistata dalla coppia nel 1994, è stata messa in vendita alla cifra di 7,5 milioni di dollari. L’abitazione si trova nel quartiere di Denny-Blaine della città dello stato di Washington ed è il luogo dove il frontman dei Nirvana il 5 aprile del 1994 ha perso la vita. La casa, antica più di cento anni, è così descritta nell’annuncio di vendita: "Una casa perfettamente conservata di straordinaria presenza situata nel cuore di Denny-Blaine su un bellissimo lotto simile a un parco”. E ancora: “Costruita nel 1902, presenta un esterno di scandole caratterizzato da finestre espressive, elementi di pietra e da uno stile Queen Anne, completamente rinnovato. Camere graziose arricchite da uno spazio aperto e da raffinate lavorazioni. Vista sui giardini, sul Lago Washington e Cascades. A due passi dal lago e dal trambusto di Madison Park. 15 minuti dal centro. Un'opportunità da una volta nella vita!”.

Nelle scorse settimana la figlia della voce di “Smells Like Teen Spirit” e dell’ex Hole Courtney Love, Frances Bean Cobain, ha lanciato una linea di vestiario ispirata a Kurt: i capi di “Kurt Was Here”, realizzati in collaborazione con Live Nation Merchandise, hanno come protagonisti i disegni realizzati negli anni dall’artista statunitense.