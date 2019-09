Penguin Cafè: a ottobre l'album “Handfuls of Night”

Il prossimo 4 ottobre esce il nuovo album di Penguin Cafè “Handfuls of Night”, due anni dopo “The Imperfect Sea”, pubblicato nel 2017. Ispirato all’Antartico, “Handfuls of Night” prosegue il viaggio di Arthur Jeffes sulle tracce dei pinguini e del loro straordinario modo di vivere, soprattutto in condizioni atmosferiche estreme.

“Handfuls of Night” nasce da precedenti composizioni di Jeffes, commissionate lo scorso anno da Greenpace per un documentario atto a sensibilizzare l’opinione pubblica sulla fragilità delle specie di pinguini che popolano l’Antartide.

Come riporta il comunicato stampa, il disco attraversa il minimalismo ed il krautrock, ipnotiche ripetizioni che si alternano a piano-cascades, un viaggio musicale in infiniti ed emozionanti paesaggi sonori.

Tracklist:



Winter Sun

Chinstrap

Chapter

Adelie

At the Top of the Hill, They Stood…

Pythagoras on the Line

The Life of an Emperor

Gentoo Origin

Midnight Sun