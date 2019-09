Robert Plant: esce il box in vinile "Digging Deep"

L’ex cantante dei Led Zeppelin Robert Plant ha annunciato l’uscita di un cofanetto di dischi in vinile da 7 pollici dei suoi singoli solisti. Il box, intitolato "Digging Deep", uscirà il 13 dicembre e avrà un costo 91,99 sterline. Su Amazon è disponibile l’elenco dei titoli inclusi nel cofanetto che riportiamo qui sotto.

Tracklist:

Burning Down One Side

Like I’ve Never Been Gone

Big Log

In The Mood

Too Loud

Little By Little

Ship Of Fools

Tall Cool One

Hurting Kind (I’ve Got My Eyes On You)

Tie Dye On The Highway

Calling To You

29 Palms

Song To The Siren

Morning Dew

Shine It All Around

Tin Pan Alley

Ogni brano viene indicato come remaster del 2006, a parte "Morning Dew" e "Tin Pan Alley". Amazon informa che il box include anche un libro. L’uscita è stata annunciata da Plant nell'ultimo episodio del suo podcast "Digging Deep".