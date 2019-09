Coez in concerto all'Arena di Verona: le prime foto

Coez ha inagurato nella serata di oggi, domenica 29 settembre, "E' sempre bello in tour", serie di eventi che porterà il cantante di "Occhiali scuri" a esibirsi nei principali palazzetti dello sport italiani: nel frame qui sotto sono disponibili le prime fotografie scattate durante lo show, al momento ancora in corso.

A proposito del nuovo spettacolo, l'artista ha dichiarato:

“Ho sempre lavorato per questo. Io e i miei musicisti abbiamo suonato nei piccoli club, anche davanti a solo 100 persone, o in posti più grandi come ad esempio Le Capannelle. La cosa bella sarà portare tutta la nostra esperienza su questi palchi, legandola a quell’atmosfera raccolta da club da cui proveniamo. La dimensione live è davvero un’altra dimensione, per questo mi piace: è lontana da internet, lontana dai social, dalle radio, dallo studio: riguarda quello che succede tra te e il pubblico, in quel posto e in quel momento esatto”