L'appello di Billie Eilish: 'I cambiamenti climatici uccideranno milioni di persone'

Sui propri canali social Billie Eilish ha pubblicato un video, realizzato con la star di Hollywood Woody Harrelson, per sensibilizzare i suoi fan sul tema della lotta ai cambiamenti climatici: nella clip - battezzata "Our House is on Fire" ("La nostra casa sta andando a fuoco", stessa immagine evocata dall'attivista svedese Greta Thunberg nel corso del suo intervento allo scorso summit di Davos) - la voce di "Bad Guy" ha lanciato un accorato appello descrivendo al pubblico i possibili effetti del surriscaldamento globale.

"La nostra terra si sta riscaldando e il livello degli oceani si sta alzando", ha spiegato la Eilish: "Le condizioni climatiche estreme stanno distruggendo milioni di vite". "La storia ci insegna che quando un numero sufficiente di persone si alza per chiedere un cambiamento, chi sta al potere non ha altra scelta che agire".

La cantante ha recentemente fatto sapere di essere al lavoro per rendere il suo prossimo tour - che, tra le altre tappe, passerà anche da Milano, il prossimo 17 luglio all'iDays Festival di Milano - più ecologico: tra gli altri provvedimenti presi per rendere la serie di date più sostenibile, l'artista chiederà ai propri fan di portare ai propri show delle bottiglie d'acqua riutilizzabili.