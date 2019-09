Ed O’Brien (Radiohead), sui social un'anteprima del debutto solista: ascolta

Il chitarrista dei Radiohead Ed O’Brien ha reso disponibile sui suoi canali social ufficiali un'anticipazione di quello che sarà il suo primo album da solista: con la semplice dicitura "coming soon" ("presto in arrivo") l'addetto alle sei corde della band di Oxford ha postato uno snippet da poco più di una decina di secondi di quello che pare essere un drone di sintetizzatore.

Secondo quanto riferito in precedenza dallo stesso artista, a dirigere i lavori in studio per il debutto da solista di O'Brien sarebbero stati chiamati Flood e Catherine Marks, produttori in passato alla corte rispettivamente di - tra gli altri - U2 e PJ Harvey e Wolf Alice e Big Moon: in sala di ripresa il chitarrista è stato accompagnato da Dave Okumu degli Invisible, Nathan East al basso e Omar Hakim alla batteria, quest'ultimo già coinvolto dal David Bowie nelle session di "Let's Dance". Alla pubblicazione del disco, che - a questo punto - è verosimile ipotizzare possa avvenire entro la fine dell'anno - seguirà molto probabilmente un tour.

L'altro chitarrista dei Radiohead, Jonny Greenwood, sarà invece di scena il prossimo 25 ottobre al Teatro dell'Aquila di Fermo, nelle Marche, per uno speciale evento benefico: nel corso della serata l'artista interpreterà sia brani scritti da compositori contemporanei e classici come Steve Reich e Johann Sebastian Bach, sia composizioni originali firmate per le colonne sonore di - tra gli altri film - "Il petroliere" e "Il filo nascosto".