Beyoncé, in arrivo una collaborazione con Adele?

Deve aver il gusto per lo spoiler, Ryan Tedder, il frontman dei OneRepublic considerato uno dei produttori di punta sulla scena pop e rock internazionale: solo la scorsa settimana, intervistato da Rockol, l'artista di Tulsa aveva fatto luce sui prossimi piani degli U2, parlando di Bono e soci impegnati nella scrittura di un disco "completamente diverso dagli ultimi due, più semplice". Oggi, a margine della sua partecipazione all'evento benefico newyorchese Global Citizen Festival, la voce di "Dreaming Out Loud" ha svelato - molto parzialmente - agende di due stelle di prima grandezza sul panorama mondiale, Beyoncé e Adele.

Secondo quanto riferito da Tedder prossimamente potrebbe essere presentato un brano alla realizzazione del quale hanno contribuito sia l'ex Destiny's Child sia la diva britannica.

Il produttore, ovviamente, non ha indicato né una tabella di marcia precisa né altri dettagli. Non è chiaro, per esempio, se la canzone sia attribuibile a una delle due artiste o ai One Republic - "Abbiamo una canzone con i featuring di Beyoncé e Adele", ha letteralmente dichiarato Tedder - né se il brano sia da intendere come uscita autonoma o come parte di un progetto discografico di più ampio respiro.

Secondo indiscrezioni riferite da People Adele sarebbe pronta a pubblicare il suo quarto album di inediti in studio, ideale successore di "25" del 2015: il disco, il cui titolo sarebbe "30", potrebbe essere presentato al pubblico già entro la fine del 2019.