Achille Lauro lascia Soundreef e torna in SIAE

Il mercato nell'intermediazione dei diritti d'autore in Italia registra un altro cambio di casacca: Achille Lauro, che nell'estate del 2018 aveva annunciato di essersi rivolto a Soundreef per la gestione delle sue royalties, ha fatto sapere di essere tornato a SIAE. L'annuncio, la voce di "Rolls Royce", l'ha dato nel corso del suo intervento tenuto oggi al Wired Next Fest di Firenze:

"Per me che sono un autore, che la mia passione è scrivere, che ho pubblicato dischi e libri con i miei pensieri, è molto importante che ci sia la tutela di un istituto come la Siae in Italia. Sono molto contento di essere ritornato a Siae, che sarà mio partner per tutti i lavori futuri"

Achille Lauro era passato alla società fondata da Davide D'Atri alla vigilia della pubblicazione del suo quarto album, "Pour l'amour", ideale predecessore del recente "1969". L'artista romano, con un nota rivolta alla stampa diffusa lo scorso venerdì 27 settembre ha fatto sapere di essere al lavoro su un nuovo album, intitolato "1990", ispirato alle sonorità dance dell'ultimo decennio del secolo scorso: