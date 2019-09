Metallica, stop ai concerti: anche dagli Slipknot solidarietà a James Hetfield

La cancellazione del tour dei Metallica a causa dell'ingresso in rehab del frontman James Hetfield non ha avuto, come "vittime", i soli elementi del quartetto heavy californiano: la serie di date avrebbe visto accompagnare il gruppo di "Enter Sandman" sui palchi di Australia e Nuova Zelanda gli Slipknot, ancora freschi della pubblicazione della loro ultima prova in studio, "We Are Not Your Kind".

La band capitanata da Corey Taylor, per mezzo dei propri canali social ufficiali, ha voluto indirizzare al collega attualmente alle prese con un percorso di disintossicazione dall'alcol un messaggio di vicinanza:

"Ai nostri fan in Australia e Nuova Zelanda: abbiamo saputo solo da poco che il tour è stato rinviato, e stiamo lavorando il più velocemente possibile per stabilire i prossimi passi. Lo faremo sapere a tutti non appena ne avremo la possibilità", si legge nella nota: "Ovviamente, i nostri pensieri vanno a James e ai Metallica. Non auguriamo loro altro che il meglio. Speriamo di vederti tutti molto presto".

Nelle ultime ore anche il già batterista di Guns N' Roses e Velvet Revolver Matt Sorum si è rivolto pubblicamente al cantante e chitarrista californiano esprimendo vicinanza e solidarità, attraverso un post pubblicato sul proprio canale Twitter ufficiale: