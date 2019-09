Bob Marley, in arrivo un tributo live con Win Butler (Arcade Fire), Jack Johnson e altri

Il prossimo 8 novembre al Miami Beach Pop Festival il frontman degli Arcade Fire Win Butler, il cantautore Jack Johnson e la star latina Nacho uniranno le forze per uno speciale concerto concepito per onorare la memoria di Bob Marley, il profeta del reggae giamaicano scomparso proprio nella città della Florida l'11 maggio del 1981: alla superband assemblata per l'occasione si uniranno anche due dei figli della voce di "No Woman No Cry", Stephen e Damian, oltre che altri artisti che verranno annunciati nelle prossime settimane.

"Bob Marley è forse l'artista più amato al mondo, e il suo messaggio unificante è esattamente ciò di cui parla Miami Beach Pop", ha commentato in una nota il co-fondatore del festival Paul Peck: “L'impatto della sua musica e del suo spirito non può essere minimizzato. Siamo onorati di creare questo spettacolo storico in chiusura della prima giornata del festival. Sarà un momento indimenticabile".

Nel cartellone del Miami Beach Pop Festival, in programma tra i prossimi 8 e 10 novembre, sono presenti anche Chance the Rapper, Raconteurs, Juanes, Roots, Maggie Rogers e Chromeo.