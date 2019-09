Tekashi 6ix9ine, l'indiscrezione: sfrutterà il processo per accrescere la sua popolarità

La prospettiva di essere condannato a oltre trent'anni di carcere per associazione a delinquere e traffico d'armi aveva convinto Tekashi 6ix9ine a collaborare con le autorità, rivelando i legami tra il mondo del rap e quello delle gang di strada, che negli USA rappresentano le associazioni criminali più potenti e pericolose sulla piazza. La veste di collaboratore di giustizia aveva portato il rapper di New York a includere nelle sue testimonianze rese alla corte i nomi di alcuni colleghi, attirandosi le antipatie di altri, che - come Snoop Dogg - hanno pubblicamente espresso il proprio disappunto nei suoi confronti. Le autorità, tuttavia, più che per le prese in giro sui social sono preoccupati dalle ripercussioni che lo status di collaboratore di giustizia di Daniel Hernandez potrebbe avere sulla sua incolumità, tanto da aver espresso l'intenzione di voler includere il cantante in un programma di protezione testimoni.

Ma il diretto interessato, come già riferito da TMZ qualche giorno fa, avrebbe intenzione di rifiutare la tutela delle autorità. Secondo una fonte anonima vicina all'entourage del rapper sempre consultata da TMZ, Hernandez sarebbe convinto che le minacce ricevute sui social siano figlie di azioni da hater più che messaggi di veri e propri criminali: una volta scarcerato - quando e come è ancora tutto da stabilire - l'artista avrebbe intenzione di capitalizzare l'esposizione mediatica accordatagli dal procedimento penale per tornare sulle scene più popolare che mai, rinegoziando al rialzo i contratti in essere o firmandone di nuovi ancora più ricchi. Progetto che, ovviamente, andrebbe in conflitto con la condotta più sobria a misurata che gli verrebbe imposta dal programma di protezione testimoni.

Le indiscrezioni, al momento, non sono state commentate da Dawn Florio, la penalista che sta assistendo il rapper nel corso del processo.