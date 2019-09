Billie Eilish dal vivo a 'gravità zero' al Saturday Night Live. Video

Ospite per la prima volta nella sua carriera al popolare show televisivo USA "Saturday Night Live", Billie Eilish ha stupito telespettatori e fan utilizzando una complessa scenografia che le ha permesso di simulare l'assenza di gravità: grazie ad una camera fissa sul telaio di una struttura rotante che riproduceva una piccola stanza la cantante losangelina ha eseguito il singolo "Bad Guy" passeggiando come se niente fosse sulle pareti e sul soffitto della sala.

Più avanti nel corso del programma l'artista è tornata a esibirsi - in modo molto più convenzionale - proponendo una versione acustica di "I Love You", brano estratto - come lo stesso "Bad Guy" - dal suo disco di debutto "When We All Fall Asleep, Where Do We Go?", pubblicato lo scorso mese di marzo. Per l'occasione la Eilish ha eseguito il brano con il solo accompagnamento del fratello Finneas alla chitarra acustica: