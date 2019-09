Addio alla star messicana José José

E' morto all'età di 71 anni José José, all'anagrafe José Rómulo Sosa Ortiz, crooner messicano anche conosciuto come Principe della Canzone nonché uno degli artisti più popolari sul panorama latin: come riferiscono diverse testate americane, l'artista è venuto a mancare in un ospedale della Florida, dove era ricoverato da tempo nel tentativo di curare una forma di cancro diagnosticatagli qualche anno fa.

Figlio d'arte, José José iniziò a cantare nel 1963 come artista di strada, per poi debuttare discograficamente nel 1969 con il brano "La Nave del Olvido" scritto da Dino Ramos: chiamato il Principe dopo aver raggiunto il successo con il brano "El Príncipe" scritto da Manuel Marroquín, Ortiz conobbe la fama e la ricchezza grazie a hit come “El Triste”, “Lo Pasado, Pasado”, “Payaso” e “Gavilán y Paloma”, ma fu costretto a fare fronte a momenti critici che lo videro dichiarare bancarotta, lottare contro l'alcolismo e gestire la fine di due matrimoni. L'artista aveva tuttavia voltato definitivamente pagina quindici anni fa dopo aver sposato la terza moglie Sara Salazar, madre della sua figlia più giovane Sara Sosa: ritrovata la stabilità sentimentale e professionale José José aveva ripreso a esibirsi dal vivo, almeno fino al 2016, quando i problemi di salute lo costrinsero a sospendere ogni attività professionale.