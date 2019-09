Neil Young, online l'inedito 'A Love Letter From Us': ascolta

Neil Young ha reso disponibile senza nessun preavviso, lo scorso 27 novembre - giornata che ha visto le maggiori città del pianeta ospitare le manifestazioni ambientaliste promosse dal movimento Fridays For Future - l'inedito strumentale "A Love Letter From Us", omaggio al pianeta Terra che ha visto il veterano rocker candese tornare a imbracciare la chitarra acustica come ai tempi di "After the Gold Rush" e "Harvest":

La voce di "Hey Hey, My My" - che il prossimo 25 ottobre tornerà a segnalarsi sul panorama discografico con il nuovo album di inediti in studio "Colorado" - è da sempre impegnato nel sostegno delle istanze ambietaliste: già co-fondatore, nel 1985, della manifestazione benefico-musicale Farm Aid, Young è stato un pioniere della mobilità sostenibile grazie alla LincVolt, prototito di vettura ibrida ricavato da una Ford Lincoln Continental del 1959 la cui prima versione fu presentata da Johnathan Goodwin della H-Line Conversions di Wichita, nel Kansas, ancora prima del 2010.