Eddie Vedder sul palco con gli Strokes: ecco due video live del concerto in California

Gli Strokes sono stati gli headliner della prima serata dell’Ohana, il festival curato dal cantante dei Pearl Jam, di scena ieri sera - 27 settembre - a Doheny State Beach, Dana Point, in California.

Per l’occasione Eddie Vedder si è unito a Julian Casablancas e soci durante il loro concerto che, insieme a lui, hanno proposto ai fan l’esecuzione di “Hard to imagine” - brano dei Pearl Jam, contenuto nell’album “Chicago cab" del 1998 - e “Juicebox” degli Strokes.

Vedder, appena salito sul palco, ha detto:

“Julian (Casablancas) mi ha chiesto se volessi unirmi a loro. Uno dei motivi per cui ho accettato è perchè così posso ringraziare tutti i grandi artisti qui oggi, in particolare gli Strokes”.

Ecco alcuni video ripresi dal pubblico durante il concerto al festival Ohana, tra cui l’esecuzione di “Hard to imagine” che Eddie Vedder ha dedicato ai movimenti e ai gruppi (Everytown, Moms Demand Action, e Student’s Demand Action) che lavorano sulle leggi che regolamentano il possesso delle armi.

Lo scorso settembre il chitarrista degli Strokes Kicj Valens ha detto che il nuovo album della band è pronto ed è in fase di missaggio, anche se la data d'uscita dell'ideale seguito di "Comedown Machine" non è ancora stata svelata. Sempre all'inizio di questo mese Pearljamonline.it - storico fan site italiano dedicato ai Pearl Jam - ha riportato che Eddie Vedder e compagni sono in studio a Seattle per riprendere la lavorazione del loro nuovo disco.