Steve Hackett: guarda il video live di ‘The steppes’

L’ex chitarrista dei Genesis ha pubblicato il video dell’esecuzione live della sua canzone “The steppes” - brano del quarto disco di Steve Hackett, “Defector”, del 1980 - e anticipa l’uscita dell’album live “Genesis Revisited Band & Orchestra: Live” atteso sul mercato per il prossimo 25 ottobre.

Ecco la clip del brano, un estratto dal disco che presenterà la registrazione del concerto andato in scena alla Royal Festival Hall di Londra il 5 ottobre 2018 in occasione del “Genesis Revisited Tour” - in cui Hackett si esibì accompagnato dall’orchestra.