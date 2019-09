Diplo: ecco la nuova canzone ‘Lonely’ con i Jonas Brothers

Il pluripremiato dj statunitense ha pubblicato il video che accompagna la sua nuova canzone, “Lonely”, con i Jonas Brothers:

Diplo, che firma la sua nuova pubblicazione come Thomas Wesley - parte del suo nome di battesimo e moniker già adottato per l’uscita dei brani “Heartless” con Morgan Wallen e "So long” con Cam - presenterà entro la fine dell’anno un nuovo EP. Al momento non sono state rese note ulteriori informazioni riguardo all’effettiva data di uscita dell’album e sono ancora sconosciuti il titolo, la copertina, la tracklist e gli artisti che hanno collaborato con il dj e producer statunitense - ad eccezione dei featuring anticipati dai singoli estratti.