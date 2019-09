Janick Gers (Iron Maiden), la sua chitarra vola tra la folla - VIDEO

Fuori programma per il chitarrista degli Iron Maiden Janick Gers la sera di mercoledì durante il concerto della band inglese all’AT&T Center di San Antonio (Texas). Mentre si esibiva a bordo palco in un entusiasmante ‘mulino a vento’ con la sua chitarra ne ha perso il controllo e l’attrezzo è volato in mezzo alla folla. Nel video qui sotto si può vedere il momento in cui lo strumento parte per la tangente e, in un momento successivo, viene restituito a Janick da parte degli addetti alla sicurezza.