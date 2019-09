Josh Klinghoffer: esce l'album solista “To Be One With You”

Il chitarrista dei Red Hot Chili Peppers Josh Klinghoffer ha annunciato l’uscita per il 22 novembre di un album solista intitolato “To Be One With You” con lo pseudonimo Pluralone.

Al disco hanno partecipato il compagno di band Flea, l'ex batterista dei Red Hot Chili Peppers e dei Pearl Jam Jack Irons, l'ex bassista dei Jane's Addiction Eric Avery.

L’album è stato registrato nel 2018 e nel 2019. L'edizione deluxe in vinile in edizione limitata viene fornita ha un 7” contenente due B side inedite. Parlando di 7”, Pluralone ha pubblicato lo scorso mese un singolo contenente due cover: una in lingua italiana, di Mina, "Io Sono Quel Che Sono", e una in portoghese, del cantautore brasiliano Jorge Ben, "Menina Mulher Da Pele Preta".

Tracklist:

1. Barreling

2. Rat Bastards at Every Turn

3. Save

4. Was Never There

5. Fall From Grace

6. Shade

7. Mourning

8. Crawl

9. The Ride

10. Segue