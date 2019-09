Nirvana: esce la ristampa in vinile di "Unplugged In New York"

I Nirvana annunciano la ristampa in vinile per il 25esimo anniversario dell’uscita di "Unplugged In New York", pubblicato nel novembre del 1994. Oltre a 2 LP che propongono l'intero spettacolo, ci sono anche cinque sessioni di prove che fino ad oggi erano disponibili solo su DVD. Nel sito ufficiale della band di Seattle è possibile richiedere un edizione esclusiva in vinile colorato.

I Nirvana si esibirono al Pier 48 di Seattle il 13 dicembre 1993 quando erano in tour a supporto del loro terzo e ultimo album "In Utero". La formazione sul palco era composta da Kurt Cobain, Dave Grohl, Krist Novoselic e Pat Smear.

LP 1 – Side A

1. About A Girl

2. Come As You Are

3. Jesus Doesn’t Want Me For A Sunbeam

4. The Man Who Sold The World

LP 1 – Side B

1. Pennyroyal Tea

2. Dumb

3. Polly

4. On A Plain

5. Something In The Way

LP 2 – Side C

1. Plateau

2. Oh Me

3. Lake of Fire

4. All Apologies

5. Where Did You Sleep Last Night?

LP 2 – Side D

1. Come As You Are (Rehearsal)

2. Polly (Rehearsal)

3. Plateau (Rehearsal)

4. Pennyroyal Tea (Rehearsal)

5. The Man Who Sold The World (Rehearsal)

