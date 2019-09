Foo Fighters, ancora un altro Ep a sorpresa (con una cover degli Arcade Fire)

Ancora un altro Ep a sorpresa dei Foo Fighters. Dave Grohl e soci hanno pubblicato oggi, venerdì 27 settembre, "01070725", ideale seguito dei due mini-album pubblicati nelle ultime settimane, "00070725" e "Live in Roswell": questo disco contiene cinque tracce che mischiano rarità e registrazioni dal vivo dell'epoca di "Echoes, silence, patience and grace", l'album del 2007. Spicca la cover di "Keep the car running", brano degli Arcade Fire che i Foo Fighters registrarono per un programma di BBC Radio1.

L'ultimo album ufficiale del gruppo è "Concrete and gold", consegnato al mercato ormai due anni fa, nel 2017.