I Wanna Rock: Depeche Mode

4 Ottobre venerdi (Depeche mode-enjoy the silence)

Domani, 5 ottobre, è una data importante per i Depeche Mode: proprio quel giorno nel 1981 venne pubblicato “Speak and spell”, loro album d’esordio. Sarebbe stato l’inizio di una carriera fantastica, partita con un “synth pop” di classe in piena era era new wave e continuata per decenni. I Depeche Mode toccheranno lo Zenith artistico nel 1990 con lo strepitoso “Violator”, l’album di “Personal Jesus” e “Enjoy the silence”…

