Concerti, Jonny Greenwood: una data in Italia per il chitarrista dei Radiohead

Jonny Greenwood arriva in concerto in Italia. Il chitarrista dei Radiohead ha annunciato un appuntamento in programma per il prossimo 25 ottobre al Teatro dell'Aquila di Fermo, nelle Marche. Non un concerto qualunque, ma una data speciale, che vedrà Greenwood spaziare da Steve Reich a Johann Sebastian Bach, passando anche per le sue composizioni tratte dalle colonne sonore dei film "Il petroliere" e "Il filo nascosto" (per la cui colonna sonora è stato candidato all'Oscar nel 2018). Sul palco il musicista sarà affiancato dal violinista Daniel Pioro, dalla pianista Katherine Tinker e dal violoncellista Giuseppe Franchellucci. I biglietti saranno in vendita dalle ore 10 del 2 ottobre: 100 euro il costo dei tagliandi per il settore A, quello principale; 80 il prezzo dei biglietti per il secondo settore, 60 quello per i biglietti del terzo settore.