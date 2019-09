Yuman racconta l’album di debutto ‘Naked thoughts’

La voce di “Twelve” - canzone uscita a novembre 2018, scritta e composta da Yuman e prodotta da Francesco Cataldo - ha pubblicato oggi, 27 settembre, il suo album di debutto “Naked thoughts” per Universal Music, disponibile su tutte le piattaforme digitali di musica.

Yuman, parlando della sua prima prova sulla lunga distanza e spiegando la scelta del titolo (“pensieri intimi”), durante un incontro con i giornalisti ha raccontato:

“In questo disco ci sono i miei pensieri messi a nudo, nel senso che ho lasciato libera l’immaginazione: cambiando temi e non seguendo per forza un concept di sound o di tematiche. È un disco molto vario perchè sono stato ispirato da tante cose e a volte, magari, anche dal nulla. Sulle note giuste seguo il flusso dell’ispirazione, senza pensarci più di tanto. Quasi come se fosse un caso.”

Il cantante e musicista - che vive a Roma, nato da madre italiana e padre capoverdiano - ha adottato la lingua inglese per scrivere i testi delle sue canzoni, che nascono dopo aver composto la melodia, spiegando che: “è una lingua che trovo più musicale, e i concetti si possono esprimere in modo semplice”.

L’album presenta pezzi autobiografici come, per esempio, “The rain”, la traccia più personale e introspettiva del disco, e “Love ain’t relaxing”. In “Naked thought” si trovano anche brani che trattano di tematiche sociali - con un po’ di ironia, ha sottolineato Yuman - come la canzone “Run” che, spiega il cantautore: “mette a nudo la situazione di oggi. Bisogna ammettere che non siamo così liberi come pensiamo. Forse correre è una di quelle cose che ci rende veramente liberi.”

La cover del brano “Somebody to love” - interpretato da Grace Slick nel singolo pubblicato dai Jefferson Airplane nel 1967 - è per Yuman un tributo al Festival di Woodstock e una dedica al gruppo di San Francisco, ed è stata scelta perchè è una canzone che, secondo il cantante, rispecchia i tempi moderni.

Yuman ha iniziato a cantare e a suonare a 18 anni e, dopo il liceo, ha intrapreso diversi viaggi all’estero, conducendo una vita da busker ed esibendosi per le strade di Londra o Berlino. Di quella esperienza il cantante ventitreenne ricorda particolarmente la vicinanza delle persone durante le sue esibizioni per strada o nei pub. Il cantautore si è detto “impaziente” di tornare a suonare dal vivo e di presentare dal vivo il suo album di debutto. Senza rivelare nessuna informazioni in più riguardo a possibili date e tappe, Yuman ha raccontato che durante i concerti, per promuovere il suo disco, non si esibirà da solo sul palco ma sarà accompagnato dalla band.

Ecco la tracklist e la copertina di “Naked thoughts”:

“Twelve”

“Somebody to love”

“Oh my”

“I will”

“The rain”

“Run”

“Water”

“About you”

“Love ain't relaxing”