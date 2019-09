Achille Lauro: dopo il punk rock, la svolta dance con il nuovo album '1990'

Achille Lauro cambia pelle, di nuovo. Dopo il punk rock di "Rolls Royce" e dell'album "1969", pubblicato la scorsa primavera (qui la nostra recensione), l'artista romano fa sapere di essere già al lavoro su un nuovo progetto discografico che a livello di sonorità sarà completamente diverso rispetto a quanto proposto quest'anno. Lo annuncia a modo suo, con un comunicato stampa inviato ai giornalisti ma scritto sotto forma di lettera: "Avrei potuto continuare su questa strada e ricalcare all'infinito lo stesso sound. Ma la mia mente va altrove". L'album dovrebbe intitolarsi, stando a quanto si legge nel comunicato-lettera, "1990": sarà ispirato alla musica dance anni '90 e Lauro completerà le lavorazioni del disco nelle prossime settimane, una volta concluso il tour nei club legato all'album di quest'anno, volando negli Stati Uniti.

A proposito di quello che sarà il suo prossimo progetto discografico, l'artista anticipa:

"I generi musicali sono solo gabbiette per topi. Pop, punk, rock, grunge, musica contemporanea. Sono un'unica cosa. Sto tornando con un'anima intima, malinconica, che è parte della vita. Sto prendendo i ricordi di quando ero bambino, che sono la parte migliore di noi, quella che forse tutti nascondono. Quel dolce rimpianto che ci lega profondamente. Sono nato nel '90. Ricordo che da bambino, e poi da adolescente, la musica che ascoltavo creava emozioni talmente forti da diventare oggi un ricordo a tratti malinconico. Erano gli anni delle boy band, la musica dance anni '90 dominava i dancefloor di tutto il mondo, con quel suo sound inconfondibile e quel suo spirito libero ed euforico, emblema di una giovinezza spensierata. Erano gli anni in cui sono comparsi i Daft Punk, Corona, gli Eiffel 65 e Gigi D'Agostino solo per citarne alcuni. Alla fine del 2017, dopo aver scritto "Rolls Royce" e quasi l'intero album "1969", i ricordi d'infanzia e della mia adolescenza mi hanno portato alla mente le sonorità anni '90 e la musica dance. È così che a gennaio 2018 abbiamo buttato giù il primo brano ispirato a La Bouche. Da lì il passo è stato breve e abbiamo iniziato a scrivere la musica che ascolterete nel futuro disco, chiaramente rivista a mio modo ed in chiave estremamente intima e autoriale".