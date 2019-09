Paul McCartney e Ringo Starr fanno festa agli Abbey Road Studios

Paul McCartney e Ringo Starr insieme alla festa per i cinquant'anni di "Abbey Road", l'album-simbolo della discografia dei Beatles, che torna nei negozi oggi in una nuova edizione con materiale extra e tracce bonus non incluse nell'edizione originale, quella del 1969.

I due ex componenti del quartetto di Liverpool si sono ritrovati ieri sera, giovedì 26 settembre, agli Abbey Road Studios di Londra per un party tutto dedicato ai cinquant'anni dell'album. Accompagnati dalle rispettive mogli, Paul e Ringo hanno fatto festa insieme ai tanti ospiti invitati all'evento: tra questi anche Nile Rodgers e Taron Egerton, l'attore irlandese che ha interpretato il ruolo di Elton John nel film biografico "Rocketman".

McCartney e Starr, lo ricordiamo, recentemente hanno pure condiviso lo studio di registrazione: nel nuovo disco del batterista, di prossima pubblicazione, sarà contenuta una canzone di John Lennon, "Grow old with me", suonata proprio insieme a Paul