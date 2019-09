Concerti, Laura Gibson: una data a Roma a novembre

Torna in Italia Laura Gibson, che viene a trovare i fan della Penisola con un’unica data a Roma, in calendario per il prossimo 13 novembre allo Spazio Diamante di via Prenestina della Capitale. La cantautrice statunitense porterà sul palco la musica del suo ultimo capitolo discografico, “Goners”, datato ottobre 2018, e delle sue precedenti prove di studio. Il più recente passaggio dell’artista in Italia, risale all’estate 2017, quando la voce di “Spirited” ha fatto tappa in provincia di Alessandria nell’ambito del tour a supporto di “Empire Builder”.

Laura Gibson, classe 1979, originaria dell’Oregon, ha all’attivo sette album, il quarto dei quali, "Bridge Carols", realizzato in collaborazione con Ethan Rose.