Beatles, i 50 anni di 'Abbey Road': le ultime anticipazioni

Ultime anticipazioni sulla riedizione celebrativa di "Abbey Road" per il cinquantennale dell'album simbolo (o meglio: uno degli album-simbolo) della discografia dei Beatles, che arriverà nei negozi domani, venerdì 27 settembre. Si tratta di due nuove versioni di "Come together" - di cui una è il mix 2019 della canzone - e del video di "Here comes the sun", del quale già negli scorsi giorni era stata offerta un'anteprima.

Intanto anche la Volkswagen ha deciso di unirsi ai festeggiamenti per il cinquantennale di "Abbey Road": la società ha prodotto una reclame in cui la macchina che compare sulla copertina del disco del quartetto di Liverpool , con due ruote sopra al marciapiede, è parcheggiata in maniera corretta.