Vittorio Grigolo: dopo le accuse di molestie, La Scala conferma che sarà sul palco

Sospeso dalla Royal Opera House dopo la decisione dei vertici dell'istituzione lirica britannica di allontanarlo in seguito alle accuse di molestie mosse nei suoi confronti da una collega, il tenore Vittorio Grigolo salirà comunque sul palco del teatro La Scala di Milano, dove - a partire dal 1° ottobre - sarà impegnato con la rappresentazione dell'"Elisir d'amore". A confermarlo è il teatro milanese, facendo sapere che Grigolo sta provando proprio in questi giorni e che la sua presenza nel cast dell'opera è confermata.

Considerato l'erede di Luciano Pavarotti, Grigolo ha debuttato a teatro a soli tredici anni, sul palco dell'Opera di Roma proprio al fianco del grande tenore. Nel 2006 ha pubblicato il suo primo album "In the hands of love", seguito nel 2010 da "The italian tenor", nel 2011 da "Arrivederci", nel 2012 da "Ave Maria", nel 2013 da "Les plus grands airs de l'opéra italian" e nel 2014 da "The romantic hero". Quest'anno è stato impegnato in tv come coach dell'ultima edizione del serale di "Amici".