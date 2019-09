Josh Homme: esce 'Desert Sessions 11 e 12'

Dopo una pausa lunga ben 16 anni, il prossimo 25 ottobre, tornano le Desert Sessions con i volumi 11 e 12, intitolati rispettivamente ‘Arrivederci Despair’ e ‘Tightwads & Nitwits & Critics & Heels’. L’edizione limitata in vinile includerà un booklet personalizzabile.

I volumi 11 e 12 sono stati registrati per la maggior parte nell’arco di sei giorni, nel dicembre del 2018, presso gli studi Rancho De La Luna a Joshua Tree (California) con il fondatore dei Queens Of The Stone Age – oltre ad essere il leader e produttore delle Desert Sessions - Josh Homme che ha reclutato un cast di musicisti tra i quali si segnalano Billy Gibbons (ZZ Top), Stella Mozgawa (Warpaint), Jake Shears (Scissor Sisters), Mike Kerr (Royal Blood), Carla Azar (Autolux, Jack White), Les Claypool (Primus).



Tracklist:

Move Together (lead vocal: Billy F. Gibbons)

Noses in Roses, Forever (lead vocal: Joshua Homme)

Far East for the Trees

If You Run (lead vocal: Libby Grace)

Crucifire (lead vocal: Mike Kerr)

Chic Tweetz (vocals: Töôrnst Hülpft, Matt Berry)

Something You Can’t See (lead vocal: Jake Shears)

Easier Said Than Done (lead vocal: Joshua Homme)