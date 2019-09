Harry Nilsson: esce l'album su cui stava lavorando quando morì

E’ fissata per il 22 novembre la data della pubblicazione di “Losst and Founnd”, l’album su cui stava lavorando Harry Nilsson quando morì a causa di un infarto all’età di 52 anni nel 1994. L’album si compone di 11 brani prodotti da Mark Hudson con il contributo di Jimmy Webb, Van Dyke Parks, Jim Keltner e il figlio Kiefo Nilsson.

Un comunicato della Omnivore Recordings recita:

"Il mondo della musica rimase sbalordito il 15 gennaio 1994, quando la superstar Harry Nilsson venne colpito da un infarto alla giovane età di 52 anni. Quello che il mondo della musica all’epoca non sapeva era che l'artista stava lavorando al suo primo album di materiale originale in quasi 15 anni, i fan avrebbero dovuto aspettare un altro quarto di secolo per ascoltarlo."

Nelle note di copertina il suo collaboratore Mark Hudson ha scritto:

“Caro Harry, sono passati poco più di 25 anni da quando abbiamo avuto una delle ‘nostre conversazioni’ e non posso dirti quanto mi mancano la tua saggezza, l’umorismo, la passione, le storie e soprattutto la tua musica. Comunque, ho finalmente finito il disco a cui stavamo lavorando. Ho scritto tutte le tue idee e le ho inserite in questo progetto. Realizzare questo album per me è stato un sogno diventato realtà. Ti avevo promesso che l'avremmo finito e che un giorno lo avremmo fatto uscire e quel giorno è finalmente arrivato!”.

Tracklist:

1. “Lost and Found”

2. “Woman Oh Woman”

3. “U.C.L.A.”

4. “Hi-Heel Sneakers/Rescue Boy Medley”

5. “Lullaby”

6. “Animal Farm”

7. “Listen, the Snow Is Falling”

8. “Try”

9. “Love Is the Answer”

10. “Yo Dodger Blue”

11. “What Does a Woman See in a Man”