Huey Lewis and the News: ascolta il nuovo singolo dopo 11 anni

Erano undici anni (“Pineapple Express”, 2008) che Huey Lewis and the News non pubblicavano una nuova canzone – un album di brani originali manca dalla loro discografia dai tempi di “Plan B” uscito nel 2001 – ora, quella attesa è terminata con l’uscita del singolo "Her Love is Killin’ Me".

"Her Love is Killin’ Me" anticipa la pubblicazione di un album, ancora senza titolo, che uscirà nel 2020.

Poco più di un anno fa Huey Lewis fu costretto a cancellare molte date del suo tour dopo che gli venne diagnosticata la Sindrome di Meniere, un disturbo dell'orecchio interno che può causare vertigini e acufene. Lewis ha provato a tornare sul palco qualche mese dopo, ma ha desistito dicendo che non poteva "sentire abbastanza per cantare".