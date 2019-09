Bruce Springsteen: in uscita ‘Western Stars – Songs From The Film’

Il 25 ottobre esce "Western Stars - Songs From The Film", con tutte le esibizioni dal vivo prese nel debutto alla regia di Bruce Springsteen, "Western Stars". La colonna sonora include tutte le canzoni dell'ultimo album in studio di Springsteen, più una cover di "Rhinestone Cowboy" di Glen Campbell.

"Western Stars - Songs From The Film" riproduce l'audio dal film co-diretto da Bruce Springsteen e Thom Zimny. Springsteen e Ron Aniello hanno prodotto la colonna sonora, l’audio è stato mixato da Bob Clearmountain e masterizzato da Bob Ludwig.

Il film "Western Stars" è una rivisitazione cinematografica dell’ultimo album in studio di Springsteen. Il Boss suona l'album supportato da una band e da un'orchestra alla Stone Hill Farm di Colts Neck, New Jersey. Il film è stato presentato in anteprima al Toronto International Film Festival del 2019 ed è stato scritto e interpretato da Bruce Springsteen, con la special guest Patti Scialfa. Thom Zimny, Jon Landau, Barbara Carr e George Travis hanno prodotto il film, con Springsteen in qualità di produttore esecutivo.

Tracklist: