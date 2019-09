Jeff Lynne's ELO: a novembre il nuovo album “From Out of Nowhere”

Il frontman della Electric Light Orchestra Jeff Lynne annuncia per il primo novembre l’uscita del nuovo album della Jeff Lynne’s ELO “From Out of Nowhere” a quattro anni di distanza dal precedente “Alone in the Universe” (leggi qui la nostra recensione).

Ad anticipare la pubblicazione del disco, quale primo singolo, la title track che potete ascoltare qui sotto.

Tracklist:

"From Out of Nowhere"

"Help Yourself"

"All My Love"

"Down Came The Rain"

"Losing You"

"One More Time"

"Sci-Fi Woman"

"Goin' Out On Me"

"Time of Our Life"

"Songbird"