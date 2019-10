Music Biz, l’industria musicale spiegata facile: come ascoltiamo la musica nel 2019

Come ogni anno, la International Federation of the Phonographic Industry ha reso noti i dati relativi al consumo di musica a livello mondiale: dischi e canzoni passano ormai quasi tutti per le grandi piattaforme digitali, non solo tra i millennial. E in Italia ascoltiamo per la maggior parte musica di casa nostra, con predilizione per rock e musica d'autore. Ve lo raccontiamo nella puntata di oggi di Music Biz:

La musica purtroppo non è solo gruppi e canzoni, è anche industria musicale. Spesso gli appassionati si scontrano con termini poco chiari, in lingua straniera, che hanno a che fare con i meccanismi che stanno dietro alla musica. Noi in questa rubrica cercheremo di spiegarli in modo diretto, semplice e comprensibile da tutti.

Buona visione!

